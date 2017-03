Eva Bonnet wordt 43e in Abu Dhabi en blesseert zich aan schouder

Door: redactie

11/03/17 - 20u20 Bron: Belga

Eva Bonnet is op de Wereldbekermanche marathon openwaterzwemmen in Abu Dhabi 43e geworden. Ze legde de 10 km af in 2u01:32 en strandde zo op bijna negen minuten van de Franse winnares Aurélie Muller (1u52:35.3). Muller klopte de Nederlandse Sharon van Rouwendaal (1u52:35.4) en de Italiaanse Arianna Bridi (1u52:35.6).