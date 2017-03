Mayweather klaar voor clash met McGregor: "Ik kom hiervoor speciaal uit mijn pensioen"

Floyd Mayweather. © getty.

De kamp tussen Floyd 'Money' Mayweather en Conor McGregor is dichterbij dan ooit. Mayweather kondigde in Engeland aan zijn bokshandschoenen weer aan te trekken. "Ik kom uit mijn pensioen voor McGregor."

Al maanden gonst het van de geruchten dat ex-bokser Mayweather en UFC-vechter McGregor het tegen elkaar zouden opnemen in de ring. Eerstgenoemde zet nu een serieuze stap in de goede richting. "Ik kom speciaal voor McGregor uit mijn pensioen. Ik wil geen excuses meer horen. Conor, teken gewoon dat papiertje zodat je in juni tegen me kan vechten."



De laatste kamp van Mayweather dateert al van 12 september 2015. De 40-jarige bokser is morgen overigens te gast in de Carré.

