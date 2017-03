Seppe Smits pakt tweede wereldtitel in slopestyle

© afp.

Seppe Smits (25) heeft op het WK snowboarden in het Spaanse Sierra Nevada-gebergte de wereldtitel in de slopestyle veroverd. In de finale viel Sebbe De Buck (21) net naast het podium.

In de eindstrijd met 16 snowboarders kon Smits geen potten breken in zijn eerste run (45.50). Onze landgenoot wist zijn tricks wel zeer goed uit te voeren in de tweede run. Daarin gleed hij naar een score van maar liefst 91.40 punten. Voor Smits, die eind januari de WB-manche in het Italiaanse Seiser Alm won, is het de tweede wereldtitel in de slopestyle. In 2011 kroonde hij zich al eens tot wereldkampioen in La Molina, eveneens in Spanje. Smits had een ruime voorsprong op de Zwitser Nicolas Huber, die met 83.25 zilver pakte. De bronzen medaille ging naar de Amerikaan Chris Corning, die een run van 82.50 neerzette.



Drie dagen voor zijn 22ste verjaardag zette Sebbe De Buck meteen een erg goede run (81.20) neer. Ook zijn tweede run was met een score van 78.80 meer dan behoorlijk. Uiteindelijk volstond zijn 81.20 net niet voor een podiumplaats.



Bij slopestyle moeten er verschillende sprongen worden gemaakt terwijl er een parcours wordt afgewerkt. WK-debutant Stef Vandeweyer strandde donderdag in de kwalificaties. Volgende week donderdag staan de kwalificaties in de competitie Big Air op het programma.