Amerikaanse Shiffrin is de beste in reuzenslalom Squaw Valley

De Amerikaanse Mikaela Shiffrin heeft de Wereldbekermanche reuzenslalom bij de vrouwen in het Amerikaanse Squaw Valley (Californië) op haar naam geschreven.

Shiffrin stond al aan de leiding na de eerste manche en gaf die voorsprong niet meer af. Met een chrono van 2:16.42 was ze zeven honderdsten van een seconde sneller dan de Italiaanse Federica Brignone. De derde plaats was voor de Française Tessa Worley.



Met nog slechts één reuzenslalom op het programma in de Wereldbeker, heeft regerend wereldkampioene Worley nog tachtig punten voorsprong op Shiffrin. Komend weekend staat de slotmanche in het Amerikaanse Aspen (Colorado) op het programma. In de algemene Wereldbekerstand komt Shiffrin dan weer dicht bij de eindwinst. Met nog zeven manches voor de boeg telt ze 278 punten voorsprong op de Sloveense Ilka Stuhec.