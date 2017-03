Ekaterinburg en Emma Meesseman zonder problemen naar Final Four

SG

Het Russische Ekaterinburg is met duidelijke 67-102 cijfers gaan winnen bij het Italiaanse Schio in de kwartfinales van de EuroLeague basket bij de vrouwen. Doordat het dinsdag ook in eigen huis al makkelijk had gewonnen met 92-47, is het team van Emma Meesseman geplaatst voor de halve finales.