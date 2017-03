Belgen starten aarzelend aan WK shorttrack in Rotterdam

Door: redactie

10/03/17 - 20u23 Bron: Belga

De drie Belgische shorttrackers zijn de wereldkampioenschappen in het Nederlandse Rotterdam aarzelend begonnen.

Hanne Desmet maakte bij de reeksen van de 1500 meter een telfoutje, waardoor de vereiste derde plaats om verder te komen uit het zicht verdween. Desmet eindigde uiteindelijk als vierde in Ahoy. Door attent te schaatsen op de 500 meter maakte Desmet haar eerdere foutje goed. Maar de derde plaats achter de Zuid-Koreaase Kim Ji Yoo en de Chinese Fan Kexin was net niet voldoende voor een stek in de kwartfinales.



Gert-Jan Goeminne en Jens Almey kwamen op de 1500 meter evenmin verder. Door de vierde plaatsen moeten ze zaterdag genoegen nemen met de plaatsingswedstrijden. Op de 500 meter drongen beiden met derde plaatsen wel op grond van hun tijden door tot de volgende ronde.