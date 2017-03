Fans van Geel gaan bus supporters Westerlo te lijf (en nog 7 sportvideo's die u deze week niet mocht missen)

Door: redactie

12/03/17

Vanden Borre die als een ware held onthaald werd in Congo, razende Charlton-fans en toeschouwers die tijdens een bokskamp op de vuist gaan. U zag het afgelopen week samen met nog vier andere spraakmakende sportvideo's ongetwijfeld van het scherm spatten op onze sportpagina van HLN.be. Hieronder kan u de zeven meest tot de verbeelding sprekende sportvideo's van de voorbije week nog eens in vol ornaat bewonderen, voor het geval u toch iets van die straffe beelden gemist zou hebben.

Fans van Geel gaan bus supporters Westerlo te lijf Een twintigtal supporters van ASV Geel ging vorige week zaterdag een bus supporters van KVC Westerlo zwaar te lijf, zonder enige aanleiding.



De Gelenaars wachtten de fans van KVC Westerlo op aan de snelwegparking in Kruibeke. Die waren daar gestopt om wat te drinken te halen en naar het toilet te gaan, nadat ze van de match in Zulte Waregem kwamen. "Op de parking doken plots gemaskerde fans van Geel op die duidelijk ons stonden op te wachten voor een gevecht. Er werden heel wat klappen en stoten uitgedeeld", vertellen enkele Westerlo-supporters. Zwaargewonden vielen er niet, er liepen wel heel wat fans kneuzingen en blauwe plekken op.



In het filmpje is te zien hoe supporters van ASV Geel de spiegel van de bus afbreken en klappen uitdelen. De twee clubs betreuren het voorval. Volgens hen gaat het om een - nog steeds - onverwerkt verlies van Geel. De club verloor een paar jaar geleden in tweede klasse op Westerlo. De vechtersbazen wacht een sanctie.

Geen tijd voor een ereronde volgens de organisatie? Daar weet deze gouden medaillist wel raad mee U merkte het misschien toen u zat te wachten op de Belgian Tornados vorige week zondag: er was heel wat vertraging op het EK atletiek. Daarom probeerde de organisatie de nummers zo snel mogelijk achter elkaar te laten volgen. Voor de Schotse Laura Muir leek dat te betekenen dat ze na haar knappe eerste plaats op de 1.500 meter zonder ereronde zou moeten douchen. Maar de Britse moest en zou haar ereronde krijgen. De manier waarop levert haar nu bijna meer applaus op dan haar gouden medaille. De 23-jarige liep een bijzonder sterk EK met goud op zowel de 1.500m als de 3.000m, maar het is vooral het incident na de 1.500 dat kijkers zal bijblijven. De organisatie zag hoe ze steeds meer vertraging opliepen en wou Muir dus stoppen toen ze op haar ereronde vertrok. De Schotse probeerde de vrouw die haar tegenhield te overtuigen, maar die wist van geen wijken.



Op de videobeelden is te zien hoe Muir haar benen terug losmaakt en haar moment afwacht. Wanneer de official een fractie van seconde niet oplet, ziet de jongedame haar kans en gaat ze ervandoor. Halverwege de ronde krijgt ze nog een Britse vlag toegeworpen en kan dan eindelijk met volle tuigen genieten van haar overwinning.

Golfers schrikken op wanneer alligator op z'n dooie gemak voorbij wandelt Golfen is geen sport voor doetjes. Toch niets als je in het Amerikaanse Florida gaat spelen. Toen enkele amateurgolfers in het Seven Springs Golf and Country Club donderdagavond een balletje sloegen, zagen ze plots een alligator opduiken. Het reptiel had net zijn avondmaal gevangen en wandelde met een grote vis in de muil naar het water.

Razende Charlton-fans bij onze videoman: "Duchatelet maakt ons kapot" Honderden woeste supporter van het Engelse Charlton Athletic trokken vorige week door de straten van het anders altijd zo rustige Sint-Truiden. Kosten noch moeite hadden ze gespaard om Roland Duchâtelet duidelijk te maken dat ze hem buiten willen. Onze videoman liep een eindje met de razende menigte mee. "Hij moet weg, hij verwoest onze club", was de samenvatting van iedereen die we spraken. "Roland Fail!, Roland Out", scandeerden de supporters. Met de Belgian Twenty, The Coalition Against Roland Duchâtelet en Womain Against Regime (CARD) verzamelden ze even voor zessen aan de Truiense Diesterstraat. Ze kregen steun van Graag een Ander STVV. Allen hadden maar één doel: het sportief beleid van Duchâtelet hekelen en hem aanmanen Charlton FC te verkopen en desgevallend op Stayen meer ambitie te tonen.



De betoging werd als een vredevolle protestmars aangekondigd en was dat ook. De ordediensten hadden trouwens niets aan het toeval overgelaten. Londense en Truiense agenten kregen de steun van de Federale Poltie. Bij Charlton zijn ze Duchâtelet en zijn eveneens Belgische CEO Katrien Meire grondig beu en zijn ze hen liever kwijt dan rijk. "Duchâtelet is niet begaan met de sportieve toekomst van onze traditieclub", hoorden we. "Onder zijn bewind degradeerden we naar derde klasse en de huidige groep heeft zo'n beperkte capaciteiten dat we zelfs een nieuwe degradatie moeten vrezen. Zelfs het hondstrouwe publiek blijft weg. En kandidaat-investeerders worden niet eens ontvangen. Charlton is voor Duchätelet een melkkoe die alleen dient voor persoonlijke verrijking."

In Brazilië weten ze hoe je een aftrap optimaal benut en scoort Mirray heeft in de derde klasse van de regionale competitie in het Braziliaanse Sao Paulo een ongelofelijke treffer gemaakt. De 23-jarige spelmaker trapte een aftrap in één keer binnen. In de Braziliaanse media pleiten ze er al voor dat dit doelpunt wordt geselecteerd voor de begeerde Puskas Award.



Het leek wel een ingestudeerd nummertje. Een speler stond klaar om zo gezegd de aftrap te nemen maar deed dan een stapje opzij en vervolgens nam Mirray een aanloop en knalde de stilliggende bal binnen over de doelman. Dit is de ideale manier om een aftrap te benutten.

Twee boksers krijgen concurrentie van toeschouwers tijdens kamp Een bokskamp in Liverpool liep volledig uit de hand. Een toeschouwer kroop tijdens de wedstrijd in Liverpool de ring in en begon te vechten met een van de boksers. Wat volgde was totale chaos.



Twee mannen moesten na het incident afgevoerd worden naar het ziekenhuis, maar geen van hen wilde de politie van Liverpool helpen met hun onderzoek. Het gevecht begon in de ring, maar verspreidde zich al snel over de hele zaal. In de video is te zien hoe een man een stoel naar hem geworpen kreeg. Nadien stampte iemand tegen zijn hoofd en bleef hij levensloos liggen. De politie van Liverpool liet weten dat ze de zaak zal onderzoeken.



"Om 21u05 ontvingen we allerlei berichten van vechtende toeschouwers bij het Black-E event," aldus een woordvoerder van de politie. "Verschillende rapporten tonen aan dat minstens twintig mensen betrokken waren bij het gevecht. Het incident begon binnen, maar ging later ook buiten verder. Twee mannen van in de dertig werden afgevoerd naar het ziekenhuis, maar weigerden mee te werken. Beveiliginscamera's, getuigen en forensisch bewijs werden meegenomen voor onderzoek."

Floyd Mayweather van zijn sokken geblazen door onnavolgbare stemmenimitator Je moet al van goeie en straffe komaf zijn om indruk te maken op een steenrijke superster als Floyd Mayweather, maar één iemand is er toch in geslaagd om de Amerikaanse bokskampioen van zijn sokken te blazen. Al Foran is de naam, een Ierse komiek die furore maakt met zijn geweldige stemmenimitaties.



Donald Trump, Robert De Niro, Mike Tyson, Mark Wahlberg en Conor McGregor, hij zet ze allemaal zonder verpinken neer. De onnavolgbare stemmenimitator voerde zijn kunstjes zaterdagavond op in de International Convention Centre in Birmingham, alwaar 'Money' Mayweather zijn Las Vegas Ball organiseerde. Geniet zelf maar mee van de kunstjes in onderstaand filmpje!