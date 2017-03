Shelly-Ann Fraser-Pryce kondigt zwangerschap aan

Door: redactie

De Jamaicaanse sprintster Shelly-Ann Fraser-Pryce is zwanger.. De kans is bijgevolg erg klein dat de tweevoudig olympisch kampioene zal deelnemen aan het WK atletiek dat van 4 tot 13 augustus plaatsvindt in Londen.