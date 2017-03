Timmers wint ook 100m vrije slag in Antwerpen

Door: redactie

5/03/17 - 19u52

Pieter Timmers. © getty.

Pieter Timmers heeft ook de 100 meter vrije slag gewonnen op de Diamond Speedo Race in het Wezenbergbad in Antwerpen. Gisteren was de vice-olympische kampioen ook al de beste in de 50m en de 200m vrije slag.