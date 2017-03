Bart Swings vijfde op WK allround, Nederlander Sven Kramer pakt 9de WK-titel

Door: redactie

5/03/17

De Nederlander Sven Kramer heeft op het Wereldkampioenschap allround schaatsen in het Noorse Hamar voor de negende keer de titel gepakt. Bart Swings, die in de slotdiscipline van de 10.000 meter als derde over de streep kwam, eindigt in de algemene stand als vijfde.