Door: redactie

5/03/17 - 11u41 Bron: Belga

© ap.

De Amerikaan Keith Thurman, regerend WBA-titelhouder bij de weltergewichten, heeft in New York zijn landgenoot Danny Garcia een eerste nederlaag toegediend en zo de WBC-titel van hem overgenomen. De 28-jarige Thurman werd op punten tot winnaar uitgeroepen. Voor Garcia was het zijn eerste nederlaag in 33 gevechten.