Thomas Lissens met zevende plaats beste Belg op European Open judo

Lander Verhoeven

4/03/17 - 20u57 Bron: Belga

Thomas Lissens © photo news.

Op de European Open Judo voor mannen in het Poolse Katowice is Thomas Lissens vandaag beste Belg geworden met een zevende plaats in de klasse tot 66 kilogram. In dezelfde gewichtsklasse raakten internationals Kenneth Van Gansbeke en Jasper Lefevere niet verder dan de tweede ronde.