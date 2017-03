Fanny Lecluyse pakt ook op 200m schoolslag tweede plaats in Marseille

Egon Van Nijverseel

4/03/17 - 20u48 Bron: Belga

© photo news.

Fanny Lecluyse is vandaag op een internationale zwemmeeting in Marseille (groot bad) op de tweede plaats geëindigd op de 200 meter schoolslag.

De Moeskroense zette in de Zuid-Franse havenstad 2:28.02 op de tabellen en moest zo enkel de Spaanse Jessica Vall (2:25.77) voor zich dulden. De derde plaats ging naar de Britse Cerys Coley (2:31.24). Lecluyse bleef wel ver verwijderd van haar Belgisch record (2:23.77) en het WK-minimum voor Boedapest (2:25.91). Vrijdag was ze in Marseille al goed voor de tweede plaats op de 50m schoolslag.