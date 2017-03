Bart Swings zestiende na de 500m op WK allround

Door: redactie

Bart Swings is de strijd om het Wereldkampioenschap allround begonnen met de zestiende plaats op de 500 meter. Swings kwam vandaag in het Noorse schaatsstadje Hamar tot een tijd van 36,87 seconden.

De winnaar op de 500m was de Japanner Shota Nakamura in 36,00 seconden. De tweede plaats was de Pool Konrad Niedwiedzki (36,22) de derde plaats voor de Noor Sindre Hendriksen (36,23).



Swings, die aarzelde bij de start, reed tegen de Nederlandse debutant Patrick Roest. De Russische ploegleiding had zijn aanvankelijke tegenstander, Sergej Gryatsov vervangen. In zijn plaats startte de 1.500-meterpecialist Denis Joeskov.



Jelena Peeters sprintte in het vrouwentoernooi naar een tijd van 41,27, goed voor de 21e plaats in een veld van 24. Vijftig meter voor de streep kwam de rijdster uit Wuustwezel bijna ten val, maar ze wist zich te corrigeren. Hier zegevierde de Japanse Miho Takagi (38,15), voor de Nederlandse Ireen Wüst (38,82) en de Noorse Ida Njatun (39,35).



Later op de middag worden nog de 3.000 meter bij de vrouwen en de 5.000 meter bij de mannen afgewerkt. Peeters komt uit tegen de Tsjechische Nikola Zdrahalova. Swings treft in de twaalfde en laatste rit de Noor Sverre Lunde Pedersen, die zich kan verheugen op massale steun van het thuispubliek.