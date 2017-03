Italiaanse Goggia pakt eerste WB-zege in afdaling van Jeongseon

Door: redactie

4/03/17 - 09u07 Bron: Belga

© getty.

De Italiaanse Sofia Goggia heeft in de afdaling van het Zuid-Koreaanse Jeongseon een eerste Wereldbekerzege op haar palmares mogen schrijven. Op dezelfde piste worden volgend jaar tijdens de Winterspelen in Pyeongchang (9-25 februari 2018) de snelheidsproeven gehouden.

© getty.

Na negen podia in vier verschillende disciplines deze winter, heeft de meest polyvalente skiester van het seizoen dan toch ook eindelijk een overwinning beet. In Jeongseon had Goggia slechts 1:38.80 nodig voor haar afdaling. De Amerikaanse Lindsey Vonn (+0.07) en de Sloveense Ilka Stuhec (+0.23) vervolledigden het podium.



Kersvers wereldkampioene afdaling, Ilka Stuhec, is met 97 punten voorsprong op Goggia bijna zeker van de eindzege in de Wereldbeker afdaling. In de laatste manche zijn nog slechts 100 punten te verdienen.



Het testevent voor de Spelen van volgend jaar kon niet eensluidend positief worden onthaald. Bij de afdaling van de Zwitserse Jasmine Flury en de Oostenrijkse Tamara Tippler stopte de chronometer niet na afloop van hun race. Hun tijden konden pas een halfuur later gerecupereerd worden.