Vierjarige worstelaar lijkt onklopbaar door deze originele tactiek (en nog 5 sportvideo's die u deze week niet mocht missen)

5/03/17

video Orginele worsteltechnieken van vierjarige jongens, vreemde taferelen in de boksring en Courtois die Diego Costa in de wind zet. U zag het afgelopen week samen met nog drie andere spraakmakende sportvideo's ongetwijfeld van het scherm spatten op onze sportpagina van HLN.be. Hieronder kan u de zes meest tot de verbeelding sprekende sportvideo's van de voorbije week nog eens in vol ornaat bewonderen, voor het geval u toch iets van die straffe beelden gemist zou hebben.

Bokser lijkt gewonnen spel te hebben, tot deze 'fan' zijn intrede maakt Bizarre taferelen in de bokswedstrijd tussen Jose Resendiz en Joshua Pagan. In de zesde ronde had Resendiz zijn tegenstander waar hij hem hebben wilde, maar dat zag ook een fan van Pagan. Hij kon het niet meer zien, dus besloot hij zelf in te grijpen: hij sprong naar Resendiz en probeerde hem zelfs een mep te verkopen. Probeerde, inderdaad, want zijn zwaai miste doel, waarop hij snel tot bedaren werd gebracht door enkele ommestaanders.

BMX'er maait skateboarder onvrijwillig omver, waarna papa van slachtoffer helemáál over de rooie gaat Wie al een keertje naar een skatepark is geweest, weet dat valpartijen er schering en inslag zijn. Onder andere BMX'ers en skateboarders proberen er constant nieuwe kunstjes uit, en dan is een ongelukje al gauw gebeurd. Iets wat deze papa uit Auckland duidelijk niet begrijpt. Toen de 24-jarige Karl Periam met zijn BMX (geheel per ongeluk) het skateboard van zijn zoontje raakte, ging het licht helemaal uit bij de man met de hoed.



Op het moment dat Periam zich wilde verontschuldigen bij het jongetje, werd hij door diens vader prompt tegen de vlakte gebeukt. Periam was dan ook verbouwereerd: "Je ziet in de video dat die vader (die ook aan het skaten was, nvdr.) met zijn rug naar de gebeurtenissen stond. Het is dan ook belachelijk dat hij zich op deze manier moest wreken", klonk het bij de BMX'er.

Bij 57-57 en met nog 2 tellen op de klok vergaapt NBA-publiek zich aan miraculeuze buzzer beater Voor een lekkere buzzer beater hebben we altijd plaats en gisteravond was het nog eens prijs in de NBA. Niet dat het om een beslissend punt ging in het slot van een wedstrijd, maar het miraculeuze punt op het einde van het tweede kwart kon wel tellen.



Taj Gibson was de auteur van het fabelachtige pareltje vanop zijn eigen driepuntslijn en dat bij een stand van 57-57 in het duel tussen zijn Oklahoma City Thunder en de Portland Trail Blazers. Consternatie alom bij de 31-jarige ex-speler van de Chicago Bulls en zijn ploegmaats en ook het publiek ging uiteraard helemaal uit z'n dak.



Let trouwens vooral ook even op de reactie van de (tegen)speler van Portland die onder de korf staat. Die leek ook op z'n eigen manier van zijn sokken geblazen. Uiteindelijk eindigde de partij wel op 109-114 in het voordeel van Portland. Jammer voor Gibson, die echter toch met volle teugen genoten zal hebben van zijn wervelende 'moment de gloire'.

Baseballspeler redt andere bankzitters met één hand Luis Guillorme mag dan misschien nog geen basisplaats hebben bij de New York Mets, de 'skills' heeft hij in ieder geval wel. De slagman van de andere ploeg, Adeiny Hechavarria, verloor helemaal de controle over zijn baseballbat en die vloog recht in de richting van de bankzitters. Er brak zichtbaar paniek uit en iedereen probeerde zich uit de voeten te maken. Iedereen behalve Luis Guillorme. De koele kikker bewoog geen centimeter en plukte de draaiende bat met één hand uit de lucht. Geniet mee van de spectaculaire beelden!