Coach van uitgesloten atlete Anne Zagré bijt van zich af: "Wat een vaudeville"

EK atletiek Jonathan N'Senga heeft weinig begrip voor de manier waarop zijn pupil Anne Zagré vrijdag werd uitgesloten van het EK indoor in Belgrado. Pas ruim een uur nadat de 26-jarige Zagré zich via de kwalificaties had geplaatst voor de halve finales van de 60 meter horden, viel het nieuws dat ze met terugwerkende kracht alsnog werd gediskwalificeerd.

Na het herbekijken van de tv-beelden kwam de wedstrijdjury tot de conclusie dat Zagré in de Kombank Arena te vroeg uit de startblokken was geschoten.



"We wisten dat ze een reactietijd van 0.097 had laten optekenen (onder 0.100 wordt beschouwd als valse start, red). Maar omdat de Finse (Reetta Hurske met 0.096, red) wel werd uitgesloten en zij daarna mocht starten, dachten we dat er ergens een onregelmatigheid was gebeurd. Dat ze nu toch nog wordt uitgesloten, geeft een wrang gevoel", reageerde N'Senga, die de uitsluiting "een vaudeville" noemde.



Tweede uppercut

Voor Zagré is deze diskwalificatie een nieuwe klap na haar teleurstellende optreden vorige zomer tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Daar schakelde ze zichzelf uit door te struikelen tijdens de halve finales van de 100m horden.



"Goed in vorm"

"Het verschil is dat ze toen een technische fout heeft gemaakt. Dat kan ik vandaag niet zeggen", vervolgde N'Senga. "Dit is een ferme tik. Anne was goed in vorm, had haar persoonlijke record verbeterd en liep hier de zesde of zevende tijd in de reeksen. Een finale was zeker mogelijk. We hoopten eindelijk eens met een glimlach door een toernooi te komen, maar goed, het is zo."



De Belgische delegatie tekende na de diskwalificatie overigens nog beroep aan, maar dat werd afgewezen.