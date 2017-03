Roeselare beëindigt groepsfase met nederlaag bij Belgorod

Door: redactie

1/03/17

CL Volley Roeselare heeft vandaag de groepsfase van de Champions League volleybal voor mannenteams afgesloten met een 3-1 nederlaag bij het Russische Belgorod. Hendrik Tuerlinckx en co., die al zeker waren van deelname aan de Final 12, verloren met 25-20, 25-20, 15-25 en 25-17.

De Belgische kampioen verzekerde zich op de vijfde en voorlaatste speeldag al van een ticket voor de Final 12. Door de nederlaag tegen Belgorod stoot Roeselare niet als tweede, maar als één van de beste derdes door naar de volgende ronde. Belgorod is tweede in poule E, om 19u ontvangt groepswinnaar Perugia rode lantaarn Ankara.



In groep A neemt het al uitgeschakelde Maaseik het om 20u30 op tegen Dinamo Moskou.



De loting voor de Final 12 vindt vrijdag plaats.