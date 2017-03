Dirk Van Tichelt voelt beterschap op stage na slapeloze nachten thuis

Lander Verhoeven

1/03/17 - 15u57 Bron: Belga

Dirk Van Tichelt © photo news.

Dirk Van Tichelt (-73 kg) voelt zich na twee dagen stage in Düsseldorf weer een stuk beter dan de voorbije maanden, maar wil zich nog niet definitief uitspreken over wanneer en waar hij de competitie wil hervatten.

Van Tichelt voelt zich zich na de geboorte op Kerstdag van zijn eerste zoontje Arthur dikwijls vermoeid omdat hij 's nachts regelmatig het bed uit moest. Vanuit Düsseldorf meldt hij nu dat de stage daar, met het deelnemersveld van de voorbije Grand Prix, goed verloopt.



"Ik kan nu hele nachten slapen en dus ben ik 's morgens weer voldoende uitgerust om voluit te kunnen trainen. De voorbije maanden hebben mij heel duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is voor een topsporter om goed te kunnen recupereren. Uiteraard ben ik nog ver weg van de topvorm maar ik voel de kracht en het judo terugkomen".



Meten met de concurrentie

Waar en wanneer de bronzen medaillewinnaar van Rio de Janeiro de competitie wil hervatten, laat hij nog in het midden. "Na de stage in Düsseldorf neem ik vanaf volgende week nog deel aan het olympisch oefenkamp in het Tsjechische Nymburk. Pas daarna ga ik met de bondscoach en de technische staf evalueren waar we staan. Als ik voldoende in vorm ben, wordt de Grand Prix van Tbilisi van eind deze maand mogelijk mijn wederoptreden. Maar dat is momenteel koffiedik kijken. Dat alle Georgiërs uit mijn gewichtsklasse nu ook in Düsseldorf meetrainen, is alvast een voordeel want dat laat mij toe mij met hen te meten en geeft een idee wat ik momenteel waard ben tegen hen".