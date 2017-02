Kickboxingliga Glory keert terug naar Brussel, met Belg Ben Saddik als blikvanger

Door: redactie

28/02/17 - 17u17

Vijf jaar nadat Glory te gast was in de hoofdstad van Europa keert 's werelds grootste kickboxingliga op zaterdag 25 maart terug. Vorst Nationaal vormt opnieuw het strijdtoneel voor de beste vechters van de planeet, met daarbij grote namen waaronder de Belg Jamal Ben Saddik.

De Franse recent gekroonde Glory-kampioen bij de weltergewichten Cédric "The Best" Doumbé (65-4-1, 39 KO) topt de affiche van Glory 39 Brussels, waar hij zijn titel voor de eerste keer verdedigt tegen de Zwitserse nummer 2, weltergewicht Yoann Kongolo (64-8, 46 KO). Uitdager Kongolo won twee keer van Doumbé, telkens met unaniem besluit van de jury, onder andere tijdens hun ontmoeting op Glory 22 SuperFight Series in 2015. De 24-jarige Doumbé veroverde het Glory goud in stijl, want hij verbrak de 4-jarige ongeslagen reeks van toenmalig kampioen Nieky Holzken tijdens Glory: COLLISION in december. Twee weken geleden, tijdens Glory 37 in LA, maakte Kongolo indruk tijdens het toernooi met overwinningen tegen Konstantin Khuzin en Karim Benmansour.

Hoog genoteerde zwaargewichten zijn ook van de partij tijdens Glory 39 Brussels, met een gevecht tussen de Nederlandse nummer 3 Jahfarr Wilnis (30-8-1, 8 KO) en de Belgisch - Marokkaanse knockout artist Jamal "The Goliath" Ben Saddik (31-5, 26 KO), momenteel nummer 6 op de ranking. Jamal Ben Saddik is onze Belgische trots die tot de wereldtop behoort. Een documentaire rond Jamal werd vorige week nog gelanceerd waarin hij openlijk praat over zijn weg naar succes met de vele ups en downs. Hij overwon de strijd tegen kanker namelijk twee keer en is dan ook vastberaden om aan de top te blijven.

Schema Glory 39 Brussels

Weltwerweight World Title Headline Bout: Cédric Doumbé vs. Yoann Kongolo

Featherweight Tournament Final Bout: Winner of Bout A vs. Winner of Bout B

Heavyweight Co-Headline Bout: Jahfarr Wilnis vs. Jamal Ben Saddik

Featherweight Tournament Semifinal Bout B: TBA vs. TBA

Featherweight Tournament Semifinal Bout A: TBA vs. TBA



Schema Glory 39 SuperFight Series

Lightweight World Title Headline Bout: Sittichai vs. Dylan Salvador

Lightweight Co-Headline Bout: Marat Grigorian vs. Hysni Beqiri

Heavyweight Bout: Hesdy Gerges vs. Chi Lewis-Parry

Welterweight Bout: Karim Benmansour vs. Harut Grigorian



Tickets voor GLORY 39 Brussels en GLORY 39 SuperFight Series kosten €250, €175, €120, €90, €75, €55, en €40, en zijn vanaf vrijdag 10 februari om 9u00 te koop via sherpa.be.



Extra gevechten voor GLORY 39 Brussels en GLORY 39 SuperFight Series worden binnenkort bekendgemaakt.



Voor meer informatie over het event, bezoek glorykickboxing.com.