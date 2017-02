Golfer mept bal in het water, maar dat houdt hem niet tegen

Door: redactie

Twaalf jaar al is Shawn Stefani een professioneel golfspeler, maar zelfs bij zo'n doorwinterde golfer verzeilt de bal al een keertje in het meer. Niks wereldschokkends natuurlijk, maar de manier waarop de 35-jarige Amerikaan met die tegenslag omging was dan wel weer zelden gezien: hij deed prompt al zijn kleren uit en ging in zijn ondergoed het water trotseren. Nadien deed hij zijn kleren terug aan, en werkte hij zijn wedstrijd gewoon verder af.