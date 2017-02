Coach Yves Defraigne stapt op bij Bergen

Door: redactie

27/02/17 - 11u04 Bron: Belga

© belga.

Yves Defraigne houdt het voor bekeken als coach van basketbalclub Bergen. Dat laten de Henegouwers vandaag in een persbericht weten.

"Na analyse van de sportieve situatie van de club en de verantwoordelijkheid voor de aangetrokken spelers op zich nemend, heeft coach Yves Defraigne zijn ontslag aangeboden", zo klinkt het. "Dit werd aanvaard door het bestuur, dat aan huidig assistent-coach Frank De Meulemeester heeft gevraagd om tot het einde van het seizoen hoofdcoach te zijn." Defraigne coachte de club sinds augustus 2012. Hij speelde er van 1994 tot 1999 en was er eerder al coach van 1999 tot 2005.



Bergen beleeft een moeilijk seizoen in de Euromillions Basket League. Na 21 speeldagen is het pas achtste met 29 punten. Afgelopen zaterdag verloren Lionel Bosco en co. met 81-69 bij Willebroek.