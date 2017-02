Kunstschaatsers Jorik en Loena Hendrickx winnen Challenge Cup Den Haag

Lander Verhoeven

Jorik Hendrickx bij de mannen en zijn zus Loena bij de vrouwen hebben vandaag de Challenge Cup kunstschaatsen in het Nederlandse Den Haag gewonnen. Het toernooi vormde een mooie generale repetitie voor het WK, dat eind maart van start gaat in de Finse hoofdstad Helsinki.

In het korte programma hadden broer en zus Hendrickx al nadrukkelijk afstand genomen van de tegenstanders. Beiden vergrootten in het vrije programma van vandaag nog hun voorsprong.



Jorik Hendrickx bleef met een puntentotaal van 208.11 ruim dertig punten verwijderd van zijn persoonlijk record. De Amerikaan Jordan Moeller werd tweede met een score van 199.20. Moris Kvitelashvili (193.79) uit Georgië werd derde.



Loena Hendrickx behaalde een persoonlijk record met 177.97 punten. Op het podium werd ze geflankeerd door de Amerikaanse Carolina Zhang (166.93) en de Canadese Larkyn Austman (157.90).



Het moet nog beter en hoger

De dubbele zege van het tweetal uit Turnhout zegt weinig over de kansen voor het WK. Daar wordt aanzienlijk beter gereden. "De sprongen moeten beter en hoger", stelde Jorik Hendrickx vast. In zijn wedstijdrepertoire ontbreekt nog een viervoudige sprong, een must om bij de mannen in de top mee te doen.



Op korte termijn is dat, ondanks drie keer trainen per dag, niet haalbaar. Voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Pyeongchang is dat echt noodzakelijk. Dan moet Loena Hendrickx, die zich met haar natuurlijke elegantie onderscheidt, in staat zijn een combinatie van twee drievoudige sprongen te maken. In het vrije programma viel ze bij een drievoudige Salchow.



Met zijn vierde plaats verraste Jorik vorige maand op het EK in Ostrava, Loena debuteerde als zevende.