Mo Farah na beschuldigingen aan adres coach: "Ik ben een cleane atleet"

26/02/17 - 16u31 Bron: Belga

De Britse topatleet Mo Farah heeft op zijn Facebook-pagina verklaard dat hij een "cleane atleet" is nadat een uitgelekt rapport suggereerde dat zijn Amerikaanse coach het antidopingregelement zou overtreden hebben om de prestaties van enkele van zijn atleten te verbeteren.

The Times kon een rapport van het Amerikaanse antidopingagentschap (USADA) inkijken. In het rapport dat dateert van maart 2016 staat volgens het Britse dagblad dat coach Alberto Salazar "bijna zeker" de antidopingregels heeft gebroken door zijn atleten een niet verboden aminozuur via een infuus toe te dienen. De manier van toedienen is een probleem omdat een infuus waarbij meer dan 50 milliliter binnen zes uur wordt toegediend sowieso is verboden. Het USADA bevestigde vandaag dat er een onderzoek gaande is naar Salazar.



De middenafstandsloper vindt het "zeer frustrerend" dat hij met een mededeling voor de dag moet komen over dit onderwerp. "Ik ben een cleane atleet die nooit de regels heeft overtreden en het is heel onplezierig dat bepaalde media, ondanks de duidelijke feiten, blijven proberen om me in verband te brengen met dopingbeschuldigingen", aldus de viervoudige olympische kampioen.



"Zoals ik eerder al vaak heb gezegd, moeten we er alles aan doen om een cleane sport te bekomen en het is volkomen terecht dat wie de regels overtreedt bestraft wordt. Maar dit moet gedaan worden op een correcte manier en als USADA of een ander antidopingagentschap een bewijs van een overtreding heeft, dan moeten ze dit bekendmaken en actie ondernemen in plaats van de media toe te laten om rechter en jury te zijn."