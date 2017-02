Peter Fill pakt zege, Kjetil Jansrud wint wereldbekerklassement

Egon Van Nijverseel

26/02/17 - 13u47 Bron: Belga

© kos.

De Italiaan Peter Fill heeft vandaag de wereldbekermanche Super-G in het Noorse Kvitfjell gewonnen. Kjetil Jansrud werd voor eigen volk zevende en verzekerde zich zo van de eindzege in de wereldbeker Super-G.

De 34-jarige Fill skiede naar de winst in 1:32.83. Hij was daarmee 10 honderdsten sneller dan de Oostenrijker Hannes Reichelt. De Canadees Erik Guay, wereldkampioen Super-G, werd derde op 23 honderdsten.

Kjetil Jansrud had 48 honderdsten achterstand op Fill. Met nog één Super-G te gaan (op 16 maart in Aspen), kan de 31-jarige Noor in het wereldbekerklassement niet meer worden bijgehaald door zijn landgenoot Aleksander Aamodt Kilde. Die strandde vandaag op een vierde plaats.