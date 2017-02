Genkenaar haalt 60.000 euro op voor MS met solozeiltocht naar Kaapstad

Door: redactie

26/02/17 - 01u14 Bron: Belga

© Ruben Donné.

De Genkenaar Ruben Donné heeft met zijn zeiltocht van 3 maanden naar Kaapstad 58.123 euro opgehaald, dat gaat integraal naar MS-onderzoek. De stad Genk doet er nog een schepje bovenop en rondt het bedrag af naar 60.000 euro. De bedragen werden gisteravond bekend gemaakt tijdens het slotevent van SailingChallenge4MS, het project van Donné.

Maandag 3 oktober 2016 vertrok Donné in Nieuwpoort voor een solozeiltocht met bestemming Kaapstad. Geen enkele Belg had hem dat ooit voorgedaan. Per mijl zamelde de Genkenaar geld in: mensen konden voor tien euro één zeemijl 'kopen' en zo Donnés zeiltocht, maar vooral MS-onderzoek steunen. Dinsdag 3 januari dit jaar bereikte Donné de kust van Kaapstad. In totaal heeft hij zo 7.100 zeemijlen afgelegd, waarvan bijna 6.000 mijlen 'verkocht' geraakten. "De 58.123 euro, waar het stadsbestuur 60.000 euro van heeft gemaakt, gaat integraal naar de UHasselt", aldus Donné gisteren. "Die doen onderzoek naar een MS-type waar nog weinig over bekend is."



"De bijdrage van Ruben is een enorme steun voor het onderzoek dat wij voeren", aldus de UHasselt. "We kunnen hem daar niet genoeg voor bedanken." De vader van Ruben Donné is zelf een MS-patiënt en een van Donnés belangrijkste redenen om geld in te zamelen voor onderzoek naar de spierziekte. "Ik ben een apetrotse vader", aldus Rudy Donné. "Vooral jonge mensen worden gediagnosticeerd met de ziekte, Ruben heeft vooral ook die groep kunnen bereiken. Ik heb maar twee woorden voor hem: respect en dankbaarheid."



In België kampen 10.000 mensen met de spierziekte MS, wereldwijd zijn dat er 2,3 miljoen. "Die hoge getallen maken de reis van mijn zoon des te belangrijker", besluit vader Rudy Donné.