Coach van Mo Farah weer in opspraak

Door: redactie

26/02/17 - 00u11 Bron: ANP

Alberto Salazar. © epa.

Alberto Salazar komt opnieuw in opspraak. De Amerikaanse atletiekcoach heeft "bijna zeker" dopingregels overtreden door zijn atleten een aminozuur via een infuus toe te dienen. Salazar begeleidt ondermeer meervoudig olympisch kampioen Mo Farah.

Het Amerikaanse antidopingagentschap (USADA) komt met de onthullingen naar buiten in een rapport, dat de Britse krant The Times kon inzien. Het in maart van vorig jaar geschreven rapport werd door de Russische hackersgroep Fancy Bears gelekt.



Salazar zou zijn atleten het niet verboden aminozuur L-carnitine hebben toegediend. Dat zou volgens de Amerikaanse coach dezelfde effecten hebben als illegale bloeddoping. De manier van toedienen is echter een probleem omdat een infuus waarbij meer dan 50 milliliter binnen zes uur wordt toegediend, sowieso is verboden.



De atleten die onder Salazar werken in het Nike Oregon Project zouden ook medicijnen toegediend hebben gekregen waar geen medische noodzaak voor was. Het rapport schrijft verder dat Salazar "onaanvaardbare risico's" heeft genomen en de regels voor medicijnvoorschriften heeft verbroken door Farah te overhalen potentieel gevaarlijke doses vitamine D te nemen. Zijn Britse artsen voorkwamen dat echter.



In 2015 werd Salazar in een documentaire van het BBC-onderzoeksprogramma Panorama al aan doping gekoppeld. Hij zou zijn atleten testosteron hebben gegeven.