Oostenrijker Stefan Kraft pakt wereldtitel op normale schans

Stefan Kraft heeft op het WK schansspringen in het Finse Lathi de wereldtitel gepakt op de normale schans (HS 100). De 23-jarige Oostenrijker behaalde in totaal 270,8 punten en bleef daarmee de Duitsers Andreas Wellinger (268,7 punten) en Markus Eisenbichler (263,6 punten) voor.

"Dit is ongelooflijk", zei Kraft aan de Internationale Skifederatie (FIS). "Ik stond onder grote druk en het niveau van de wedstrijd lag erg hoog. Ik had niet gedacht dat ik Wellinger zou kunnen kloppen."



Kraft is de eerste Oostenrijker die op de normale schans de wereldtitel pakt na Thomas Morgenstern in 2011 in Oslo.