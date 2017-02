Toma Nikiforov aast op revanche in Düsseldorf

Door: redactie

Toma Nikiforov (-100 kg) werd op de Grand Slam van Parijs eerder deze maand onterecht uitgesloten wegens een vermeende vuistslag en wil met een medaille op de Grand Prix van Düsseldorf sportief revanche nemen.

Nikiforov, zaterdag aandachtig supporter van Lola Mansour, heeft zijn vroege uitsluiting in Parijs nog duidelijk niet verteerd. "Twee scheidsrechters hebben mij in Parijs verteld dat ik net vóór de vermeende vuistslag al een ippon had verdiend in plaats van de toegekende waza-ari en dus ben ik in feite tweemaal bestolen", reageerde hij in Düsseldorf op de atletentribune. "Ik wil zondag met een medaille revanche nemen. Dat zou het zelfvertrouwen richting EK ook nog een stuk opkrikken."



Toch onderschat hij zijn eerste tegenstrever, de Fransman Clément Delvert, niet. "Ik versloeg hem al een keer op de European Open van Warschau in 2013, maar sindsdien heeft hij heel wat progressie gemaakt en bovendien is hij groter dan ik."



Benjamin Harmegnies (+100 kg) begint zondag aan zijn eerste toernooi van het jaar. "Ik was een ganse maand op missie voor het leger en dus kon ik niet eerder aan de competitie beginnen", aldus het zwaargewicht. "Ook in maart ga ik nog een maand op missie. Dat is uiteraard niet ideaal voor het EK."



Gewoontegetrouw heeft Harmegnies zijn loting niet bekeken. "De trainer doet dat voor mij en hij bepaalt zo de toe te passen tactiek. Het is mijn taak om wedstrijden te winnen met de zaken die wij op training ingeoefend hebben en op die manier zo hoog mogelijk uit te komen in de uitslag. Het heeft dus geen enkele zin om mij vooraf in de tegenstrevers te verdiepen."