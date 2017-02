Kim Meylemans vijfde op WK skeleton

Door: redactie

Kim Meylemans is als vijfde geëindigd op het WK skeleton in het Duitse Königssee. De 20-jarige Meylemans stond gisteren na de eerste run al vijfde. De tweede werd geannuleerd door de hevige sneeuwval. Vandaag finishte ze ook als vijfde in de derde run en als vierde in de vierde en afsluitende run.

Met haar tijd van 2:36.54 was ze 1.19 trager dan Jacqueline Lölling. De Duitse, de regerend Europees kampioene, kroonde zich op haar 22e tot jongste wereldkampioene ooit in 2:35.35 voor haar landgenote en titelverdedigster Tina Hermann, tweede op 25 honderdsten.



De Britse olympisch kampioene Lizzy Yarnold vervolledigde op 73 honderdsten het podium. De Duitse Anna Fernstaedt, vierde op 1.04, greep net naast een medaille. Lees ook Belgische Kim Meylemans vijfde na eerste run op WK skeleton Een zichtbaar tevreden Kim Meylemans © photo news.