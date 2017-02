Caerts maakt indruk op eerste dag Vlaamse zwemkampioenschappen

Door: redactie

25/02/17 - 00u01 Bron: Belga

Basten Caerts © Copyright : Geert De Rycke.

De Vlaamse zwemkampioenschappen zijn van start gegaan in het Antwerpse Wezenbergzwembad. Ster van de dag was zonder twijfel de 19-jarige Basten Caerts, die twee keer zijn eigen Belgisch record op de 50m schoolslag scherper stelde. Hij verbrak zijn eigen record (28.13) eerst in de reeksen met een tijd van 27.90 en zwom daarna met 27.69 in de finale opnieuw een Belgische besttijd. Op die manier komt Caerts opnieuw een stap dichter bij de kwalificatietijd (27.51) voor het WK van komende zomer in Boedapest.