Bokser die uit kast kwam loopt homofobe twitteraar tegen het lijf... (en nog 6 sportvideo's die u deze week niet mocht missen)

26/02/17

Een softbalspeelster die haar tegenstand doet afzien bij een partij trefbal, een lijvige keeper in de FA Cup en een stuntelende skiër. U zag het afgelopen week samen met nog vier andere spraakmakende sportvideo's ongetwijfeld van het scherm spatten op onze sportpagina van HLN.be. Hieronder kan u de zes meest tot de verbeelding sprekende sportvideo's van de voorbije week nog eens in vol ornaat bewonderen, voor het geval u toch iets van die straffe beelden gemist zou hebben.

Hector Echevarria zal in de toekomst wel twee keer nadenken vooraleer hij homofobe uitspraken zal doen op Twitter. De man stak op de sociaalnetwerksite meermaals de draak met de geaardheid van de 37-jarige ex-bokser Yusaf Mack, die enkele jaren geleden uit de kast kwam. En daar heeft Echevarria afgelopen weekend de gevolgen voor moeten dragen.



Mack liep Echevarria immers tegen het lijf in een kapperszaak in Philadelphia en daar nam de ex-bokser zoete wraak. Hij deelde enkele rake klappen en schoppen uit aan de twitteraar, die onder meer een gebroken enkel zou hebben opgelopen.



Mack, een vader van tien kinderen, kwam in 2015 uit de kast toen bekendraakte dat hij meespeelde in een homoseksuele film. Echevarria maakte daar meermaals schunnige opmerkingen over en daar confronteerde Mack hem dus hardhandig mee. "Hij kreeg gewoon wat hij verdiende", reageerde Mack bij TMZ Sports. Lees ook Presentatrice laat onderbroekje zakken tijdens Mexicaanse tegenhanger 'Stadion' (en nog 6 andere sportvideo's die u deze week niet mocht missen)

Vietnamese voetballers die uit protest weigerde door te spelen zijn twee jaar geschorst De Vietnamese voetbalbond heeft twee spelers voor twee jaar geschorst na een bizar protest bij een strafschop afgelopen weekend. De coach moet zelfs een schorsing van drie jaar uitzitten. De spelers van Long An waren zo woedend dat de scheidsrechter Ho Chi Minh een tweede penalty gaf bij een stand van 2-2, dat ze weigerden verder te spelen. In eerste instantie liepen ze boos het veld af. Nadat de spelers werden aangemaand terug te keren, besloot het elftal dan maar helemaal te stoppen met voetballen.



Doelman Nguyen Minh Nhut keerde demonstratief zijn rug naar de strafschopnemer op het moment dat die van elf meter schoot. Bewegingloos stonden de spelers daarna op het veld terwijl Ho Chi Minh City nog twee keer de doelman passeerde. Het werd 5-2.



In een verklaring laat de bond weten dat de keeper, aanvoerder en coach geschorst zijn "voor het verstoren van de wedstrijd, het niet respecteren van de beslissing van de scheidsrechter en het veroorzaken van schade aan de reputatie en eer van de Vietnamese voetbalbond". De Vietnamese V-League komt wel vaker in opspraak wegens schandalen en matchfixing.



Bekijk hieronder nog eens de beelden vanaf 4'40''.

Chronisch ziek jongetje (14) steelt show tijdens All Star Game De 14-jarige Jarrius Robertson heeft dit weekeinde in New Orleans de show gestolen op het jaarlijkse All Star Weekend van de NBA, de Amerikaanse profbasketbalcompetitie.In een wedstrijd tussen celebrities toonde de jongen, bijgenaamd 'Little JJ', zijn offensieve vaardigheden. Hij bekroonde dat met een vaardige dribbel en mooie tweepunter.



De jongen uit New Orleans kampt met een chronische leverziekte en heeft behoefte aan zijn tweede levertransplantatie.

Gentfans in Wembley euforisch na zege Wat een ontknoping, wat een stunt. AA Gent plaatste zich na een thriller van formaat voor de achtste finales van de Europa League. Op het heilige gras van Wembley sleepten de Buffalo's voor meer dan 80.000 toeschouwers een 2-2 gelijkspel uit de brand tegen Tottenham. Voldoende voor een plaats bij de laatste zestien. Onze videoman volgde de meegereisde Gent-fans van 's morgens tot 's avonds en dat leverde uiteraard heerlijke beelden op. "We schrijven geschiedenis!", brulde de ene supporter na de andere na het laatste fluitsignaal.

Eten van taartje tijdens de match gaat deze lijvige doelman misschien nog zwaar op de maag liggen Het bekersprookje van Sutton is voorbij. De vijfdeklasser werd gisteren in de achtste finales met 0-2 door Arsenal uit de FA Cup gekegeld. Na de match had iedereen het over Wayne Shaw, de 45-jarige reservedoelman van de thuisploeg. Shaw speelde tijdens zijn jeugdjaren voor Southampton en Reading, maar kon het nooit waarmaken op het hoogste niveau. Nu traint de uit de kluiten gewassen doelman - bronnen spreken over een gewicht tussen de 115 en 150 kilogram - de doelmannen van Sutton én zit hij wekelijks als reservedoelman op de bank. Ook zo tegen Arsenal.



Dat Shaw in Sutton een cultfiguur is, bleek ook tijdens de rust gisteren. De 45-jarige reservedoelman dook plots op in de kantine, waar hij gewillig op de foto ging met de fans. Maar dan moest hét moment van de avond nog komen. Tien minuten voor affluiten speelde Shaw vanop de bank een 'mincepie' (een Brits taartje met vlees in) naar binnen.



Een actie die misschien nog een staartje krijgt. Via The Sun kon je gisteren gokken of Shaw live op tv een taart zou eten. Shaw gaf na afloop toe dat hij wist van het gokaanbod. Op de vraag of hij mensen kende die geld hadden ingezet, antwoordde de reservedoelman instemmend. "Ik denk een paar mensen. Natuurlijk mogen wij als speler niet gokken. Misschien hebben enkele vrienden en wat fans dat wel gedaan."

Softbalspeelster waagt zich aan spelletje trefbal en net die zet zorgt ervoor dat ze viraal gaat Softbal en trefbal zijn twee sporten die hier niet al te vaak belicht worden, maar voor de kunstjes van ene Adyson Slayback maken we graag een uitzondering. De video werd zowat een week geleden gepost door JJ Slayback (vader van en coach van de Bloomington-Normal Angels softbalploeg), intussen werd hij al massaal gedeeld en na het bekijken ervan snapt u ongetwijfeld waarom. Nog mee te geven: de 15-jarige protagoniste, die zich hier dus aan trefbal waagt, is eigenlijk pitcher in haar softbalploeg. Voor de details verwijzen we u naar de video, maar het lijkt ons niet ondenkbaar dat de twee geviseerde opponentes aan de overkant het nog steeds zullen voelen...