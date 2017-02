Oostenrijkse skivedette Anna Veith zet punt achter seizoen

Door: redactie

De Oostenrijkse topskiester Anna Veith komt dit seizoen niet meer in actie. Ze moet geopereerd worden aan de linkerknie.

De 27-jarige Veith (ex-Fenninger) had nog maar in december haar comeback gemaakt nadat problemen aan de rechterknie haar veertien maanden van de piste hadden gehouden. "Dit keer is het de linkerknie", laat de Oostenrijkse vrijdag weten. "Ik heb al langer last van een chronische ontsteking aan de patellapees en een operatie is de enige garantie dat ik opnieuw pijnvrij zal kunnen skiën."



Veith, laureate van de algemene wereldbeker in 2014 en 2015, gaat dinsdag onder het mes in Salzburg. Sinds haar terugkeer in competitie pakte de skiester een podiumplaats, op de Super-G in Cortina d'Ampezzo. Tijdens het WK in Sankt-Moritz kon ze haar titels op de Super-G en reuzenslalom niet succesvol verdedigen.