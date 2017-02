Minstens 25 aanklachten van misbruik tegen turnarts VS

Door: redactie

23/02/17 - 02u12 Bron: AP

Dr. Larry Nassar © ap.

De voormalige ploegarts van het Amerikaanse turnteam is woensdag officieel in staat van beschuldiging gesteld wegens het seksueel misbruik van negen meisjes. In totaal zijn zeker 25 aanklachten tegen dr. Larry Nassar ingediend.

De 53-jarige arts, die in turnkringen als een 'god' werd beschouwd en daardoor lange tijd onbedreigd zijn gang kon blijven gaan, zit vast zonder de mogelijkheid om op borgtocht te worden vrijgelaten.



Volgens de openbaar aanklager heeft de arts nog veel meer slachtoffers gemaakt en zullen er vermoedelijk nog veel meer aanklachten volgen. "De praktijken van deze arts zijn ronduit walgelijk", aldus Bill Schuette. "Het is verachtelijk wat hij heeft gedaan."