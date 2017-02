Welsh Open krijgt Engels getinte finale

Door: redactie

19/02/17 Bron: Belga

Stuart Bingham © photo news.

Het Welsh Open snooker krijgt vandaag een volledig Engelse finale tussen Stuart Bingham (WS-2) en Judd Trump (WS-4). In de halve finales maakte Bingham gisteren met 6-0 brandhout van Robert Milkins (WS-32). Trump schakelde de Schot Scott Donaldson (WS-77) met 6-3 uit.

De 40-jarige Bingham staat in Cardiff voor de tweede keer in de finale. In 2013 moest hij daarin met 9-8 de duimen leggen voor de Schot Stephen Maguire. "Ball Run" heeft drie full rankingtoernooien op zijn palmares. In 2011 won hij het Australian Open, in 2014 het Shanghai Masters en in 2015 werd hij wereldkampioen.



"Ace in the Pack" Trump, 27 jaar, gaat voor een zevende titel. Hij won in 2011 het China Open en het UK Championship, in 2012 het International Championship, in 2014 het Australian Open en in 2016 het China Open en het European Open.



De finale wordt naar een best of 17 gespeeld. De winnaar ontvangt 70.000 pond (81.500 euro).