Geweld ontsiert triomf Panathinaikos in Griekse basketbeker

Door: redactie

18/02/17 - 23u35 Bron: AFP

Panathinaikos heeft voor de achttiende maal de Griekse basketbeker gewonnen. De club uit Athene klopte Aris Thessaloniki met 68-59. De wedstrijd werd ontsierd door geweld tussen supporters en ordediensten.

De politie pakte in totaal elf mensen op. Bij de incidenten geraakte niemand gewond, maar het wedstrijdbegin moest wel een uur uitgesteld worden omdat de veiligheid van de spelers niet gegarandeerd kon worden.



Het is niet de eerste keer dat een beladen basketbalwedstrijd in Griekenland uitdraait op rellen. Ook voetbalmatchen in de Griekse competitie hebben niet zelden te lijden onder hooliganisme.