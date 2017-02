Europees record op de 5.000 meter voor Mo Farah tijdens laatste indoorwedstrijd

Door: redactie

Mo Farah heeft op de Grand Prix van Birmingham een Europees record gelopen. De 33-jarige Brit pakte in wat zijn laatste indoorwedstrijd in zijn carrière was de eerste plaats in 13:09.16. De Bahreïni Albert Rop (13:09.43) en de Fransman Morhad Amdouni (13:10.60) vervolledigden het podium.