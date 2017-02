Tweede persoonlijk record van de dag levert Nafi Thiam Belgische titel horden op

Lander Verhoeven

Nafissatou Thiam heeft vandaag in de Gentse Topsporthal op het BK indooratletiek de Belgische titel op de 60 meter horden bij de vrouwen veroverd.

De 22-jarige Thiam snelde in de finale naar winst in 8.37, een verbetering van haar persoonlijk record met één honderdste van een seconde. Eerder op de dag had ze haar goede vorm al geëtaleerd door in de reeksen 8.38 op de tabellen te zetten, een verbetering van haar vorige persoonlijk record met vier honderdsten van een seconde.



Op de erelijst van de 60 meter horden volgt ze Eline Berings op. Later op de dag komt de regerende olympische kampioene op de zevenkamp in Gent nog in actie in het hoogspringen.



Nadien maakt Thiam bekend of ze begin volgende maand zal deelnemen aan de vijfkamp op het EK indoor in de Servische hoofdstad Belgrado (3-5 maart). Aanvankelijk stond dat EK niet op haar programma.



Vorige week kwam Thiam voor het eerst weer in competitie sinds ze op 9 september 2016 het hoogspringen won op de Memorial Van Damme in Brussel. In Parijs won ze meteen een gemengde driekamp (verspringen, kogelstoten en 60m horden) voor mannen en vrouwen en dat met een persoonlijk record in het kogelstoten. In de Franse hoofdstad verbeterde ze haar persoonlijk record met 55 centimeter door het projectiel 15m35 ver te gooien.