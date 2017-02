Aalst wint ook terugwedstrijd tegen Sète en mag naar kwartfinales CEV CUP

Door: redactie

15/02/17 - 22u26

Archiefbeeld. © GEERT TRESIGNIE.

Aalst heeft zich verzekerd van een ticket voor de kwartfinales van de CEV Cup volleybal voor mannenteams. De Oost-Vlamingen wonnen na de heenwedstrijd ook de terugmatch in de achtste finales tegen het Franse Sète, na de 1-3 van twee weken geleden in Frankrijk werd het 3-0 in Aalst. De setstanden waren 25-19, 25-22 en 25-20.