Lavillenie moet punt zetten achter indoorseizoen

14/02/17

Wereldrecordhouder polsstokspringen Renaud Lavillenie zal dit indoorseizoen niet meer in actie komen. Dat bevestigde zijn coach Philippe D'Encausse dinsdag. De Fransman moet zo onder meer forfait geven voor de Europese kampioenschappen indoor atletiek begin maart in Belgrado.

Lavillenie kampte in het begin van het seizoen al met een blessure aan de dij. Eind januari maakte de Fransman zijn wederoptreden, maar op het door hem georganiseerde All Star-evenement op 5 februari kreeg hij last van de hamstring. Daarom beslist hij nu een punt te zetten achter het indoorseizoen. "Het heeft geen enkele zin om nog verder te doen op deze manier. Hij moet zich verzorgen om goed en volledig te herstellen en dan te beginnen aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen", reageerde trainer Philippe D'Encausse.