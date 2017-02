Belgische skiër Van den Broecke verslaat nummer 1 van de wereld

Egon Van Nijverseel

© epa.

video Belgisch ski-talent Dries Van den Broecke heeft voor de ultieme verrassing gezorgd op het WK skiën in Sankt Moritz. Hij versloeg tijdens een parallelslalom Oostenrijks nummer 1 Marcel Hirscher.

WOAH! @MarcelHirscher is beaten for the first time in a team event #stmoritz2017 pic.twitter.com/3z1fd9Pgx9

Vandaag stond in Sankt Moritz de landencompetitie op het programma. De Belgische ploeg kwam in de achtste finales uit tegen Oostenrijk. Het Belgische team was niet opgewassen tegen de favoriet en verloor kansloos met 3-1. Het enige lichtpunt was de stunt van Dries Van den Broecke. Hij kwam uit tegen één van de beste skiërs ter wereld, de Oostenrijker Marcel Hirscher. Hirscher verloor nooit eerder een parallelle slalom op het WK. Na een spannende race was Van den Broecke uiteindelijk 14 honderdsten van een seconde sneller. De eindoverwinning in de landencompetitie ging naar Frankrijk. Het Franse team versloeg Slovenië op basis van de gecombineerde tijd, nadat ze elk twee van de vier races wonnen.

"Heb mijn ski's het werk laten doen"

De 21-jarige Van den Broecke won vijf jaar geleden zilver op de slalom op de Olympische Jeugdspelen en timmert sindsdien aan zijn weg naar de top. Met wisselend succes, want in vijf Wereldbekerwedstrijden kon hij zich drie keer niet kwalificeren en finishte hij twee keer niet. "In de WB-races wil het voorlopig nog niet lukken, maar vandaag heb ik alles gegeven", vertelde Van den Broecke aan de Zwitserse tv-zender SRF. "Ik heb mijn ski's het werk laten doen en dat bleek de juiste keuze."



Hirscher was onder de indruk van de prestatie van onze landgenoot. "We wisten dat de Belgen met Van den Broecke over een talentvolle slalomskiër beschikken die dicht aanleunt tegen de top dertig in de Wereldbeker", bekende de Oostenrijker. "En dat hebben we hier vandaag mogen zien. Mijn tijd was eigenlijk niet eens zo slecht, maar de Belg heeft het gewoon heel erg goed gedaan."