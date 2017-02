Proces ex-NFL-speler voor dubbele moord binnenkort van start

Egon Van Nijverseel

14/02/17 - 13u02 Bron: Reuters

© ap.

Voormalig American Football-ster Aaron Hernandez moet opnieuw voor de rechtbank verschijnen. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij twee mannen doodschoot na een akkefietje aan een nachtclub. Hernandez kreeg eerder al levenslang voor een andere moord.

De 37-jarige Hernandez blijft volhouden dat hij onschuldig is. Voor zijn arrestatie op verdenking van de eerste moord, was hij een rijzende ster met een contract van $41 miljoen (€38.600.000). Zijn toenmalige ploeg, de New England Patriots, schrapte hem enkele uren na zijn arrestatie uit het team.

Gemorst drankje

© kos.

De fel getatoeëerde Amerikaan zat al een jaar in voorhechtenis toen openbare aanklagers hem beschuldigden van de moord op twee Kaapverdische mannen. Hernandez zou hen doodgeschoten hebben nadat één van hen per ongeluk een drankje over hem had gegoten.



De openbare aanklagers zijn van plan om Alexander Bradley, een voormalig vriend van Hernandez, op te roepen als getuige. Hij was aanwezig in de club toen de twee Kaapverdiërs werden vermoord. Hernandez wordt ook nog eens beschuldigd van 'getuigen intimidatie', omdat hij Bradley in het gezicht heeft geschoten. Bradley verloor hierbij een oog.