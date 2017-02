Ongelooflijke misser van Schotse rugbyspeler

Egon Van Nijverseel

14/02/17 - 11u55 Bron: BBC

© getty.

Nadat de Schotten met een 'try' vijf punten scoorden, was het aan Finn Russel om voor twee extra punten de bal vanop enkele meters tussen de palen te trappen. Een eitje toch? Blijkbaar niet altijd.

De reden van deze onbegrijpelijke misser komt nu pas naar boven. De coach van het Schotse elftal vreesde dat de scheidsrechter de voorgaande fase nog eens zou willen herbekijken. Eens de volgende fase afgerond is, mag hij dit niet meer doen. Daarom riep de coach naar Russel dat hij snel moest trappen. De bal lag echter nog niet goed en daarom miste hij een anders zo goed als onmisbare kans.



"Op zo een moment komt het allemaal aan op nervositeit", vertelt voormalig Schots international Doddie Weir aan BBC. "Ik was in de war, want normaal neemt Finn altijd zijn tijd vooraleer hij trapt. Je hebt na een 'try' altijd 90 seconden om de extra trap te nemen. Toen ik de fase zag snapte ik helemaal niet waarom hij zo overhaast te werk ging."



Met de twee extra punten zou Schotland in de wedstrijd tegen Frankrijk uitgelopen zijn tot 18-13. In plaats daarvan won Frankrijk de match uiteindelijk met 22-16. Haast en spoed is duidelijk echt zelden goed.