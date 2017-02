Seppe Smits knap tiende op wereldbekermanche Big Air in Quebec: "Omstandigheden waren loodzwaar"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

Snowboarder Seppe Smits is als tiende geëindigd op de wereldbekermanche 'Big Air' in het Canadese Quebec. Hij totaliseerde in de finale 109,50 punten en werd daarmee laatste. De zege ging in deze discipline, die in 2018 olympisch wordt, naar de Canadees Mark McMorris met 189,50 punten.