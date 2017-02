U dacht dat België-Nederland een stevige derby was? BBC moet reclame voor Wales-Engeland stopzetten

Marie Rutsaert

11/02/17 - 12u44 Bron: BBC Wales

© Kos.

video Dit weekend staat op de tweede speeldag van het Zeslandentoernooi de clash tussen Wales en Engeland op het programma. De twee rugbylanden nemen het tegen elkaar op in Cardiff en het zal er om spannen. De rivaliteit is zo groot dat BBC Wales gedwongen werd om de uitzending van een reclamespot stop te zetten. Langs Engelse kant kwamen klachten dat de advertentie beledigend was. Het is niet de eerste keer dat de BBC met rugbyreclame in de problemen komt.