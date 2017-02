Day houdt titelverdediger Murphy uit halve finales World Grand Prix snooker

Door: redactie

10/02/17 - 21u44 Bron: Belga

Shaun Murphy in actie © EPA.

Shaun Murphy (WS-6) zal zijn titel in de World Grand Prix niet verlengen. In de kwartfinales werd de 34-jarige Engelsman vrijdag in het Engelse Preston met 5-2 uitgeschakeld door de Welshman Ryan Day (WS-24). Day liet breaks van 50, 68, 50, 51 en 79 optekenen. Daar kon Murphy slechts één break van 50 tegenoverstellen.