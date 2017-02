Presentatrice laat onderbroekje zakken tijdens Mexicaanse tegenhanger 'Stadion' (en nog 6 andere sportvideo's die u deze week niet mocht missen)

Door: redactie

12/02/17 - 10u00

© Kos.

video Een sportprogramma met een presentatrice zonder schroom, glamour op het Gala van de Gouden Schoen en Lady Gaga op de Super Bowl. U zag het afgelopen week samen met nog vier andere sportvideo's ongetwijfeld van het scherm spatten op onze sportpagina van HLN.be. Hieronder kan u de zeven meest tot de verbeelding sprekende sportvideo's van de voorbije week nog eens in vol ornaat bewonderen, voor het geval u toch iets van die straffe beelden gemist zou hebben.

1. Presentatrice laat onderbroekje zakken tijdens Mexicaanse tegenhanger 'Stadion' De kijkers van het Mexicaanse tv-programma 'Las Noches Del Futbol' - de tegenhanger van 'Stadion' - hebben deze week een opvallende uitzending voorgeschoteld gekregen. Presentatrice Claudia Guajardo besloot namelijk om tijdens het programma plots haar jurk op te tillen en haar onderbroekje naar beneden te trekken om een tattoo te tonen aan de kijkers en mensen in de studio.



Vlak voor de show zou Guajardo de tattoo getoond hebben aan haar collega's en die moedigden haar aan om tijdens de uitzending hetzelfde te doen. En zo geschiedde dus ook, maar één panellid bedekte zijn ogen toch zedig met een sjaal... Lees ook Withete thaibokser verkoopt vader en dochter pak rammel (en nog 5 sportvideo's die u deze week niet mocht missen)

Spektakel in Bologna! 1-7, met hattrick Dries Mertens, die ook rode kaart uitlokt

2. Lady Gaga bungeejumpt van het stadiondak tijdens Super Bowl In de pauze van de finale van het american football is Lady Gaga haar optreden spectaculair begonnen. Boven op het dak van het stadion in de Amerikaanse stad Houston zong ze haar eerste vaderlandslievende nummer 'God Bless America'. Vervolgens sprong de superster in een zilveren pakje dat blijkbaar een harnas was met kabels naar beneden. Ze landde midden op het veld, dat traditiegetrouw halverwege de wedstrijd wordt ingericht als podium voor één van 's lands grootste shows.



Gaga zong een medley van haar grote hits 'Edge Of Glory', 'Poker Face', 'Born This Way', 'Telephone' en 'Just Dance'. Ze droeg een zilveren outfit met glimmende buttons, ontworpen door Donatella Versace. Voor het laatste nummer van haar show, 'Bad Romance', verkleedde de zangeres zich.

3. Dries Mertens scoort beauty uit vrije trap Napoli heeft zich vanavond met een eclatante 1-7 zege op het veld van Bologna op de tweede plaats genesteld in de Serie A. Voor Dries Mertens was andermaal een hoofdrol weggelegd, met een hattrick, een assist en een uitgelokte rode kaart. De Rode Duivel mag zich sinds vandaag ook de houder van een fabuleus record noemen. Mertens komt ook in het illustere clubje van vier buitenlanders die in de Serie A drie hattricks scoren in hetzelfde seizoen: samen met toppers als Van Basten, Cavani en Milito. Ook ploegmaat Marek Hamsik scoorde overigens een hattrick. Op zijn Twitter en Instagram poseerden de twee met een wedstrijdbal (het 'cadeau' voor elke hattrick), waarbij Mertens een eveneens glunderende Hamsik feliciteerde met zijn eerste hattrick in tien jaar.

4. Nieuw wereldrecord: bibber mee met mountainbiker die met 167,6 km/u van berg raast Hij beeft als een drilpudding, maar Max Stöckl zet wel een nieuw wereldrecord neer terwijl hij met een rotvaart van een berg dendert. Van een helling met een hoek van 45 graden, alstublieft!



Maar liefst 167,6 kilometer per uur haalde de 43-jarige Oostenrijker afgelopen december in de Chileense Atacamaregio, waar hij van een 1.200 meter lange helling raasde. Niet de hoogste snelheid met een fiets, wel het wereldrecord voor de hoogste snelheid met een 'gewone' mountainbike op gravel.



"Het is een standaard mountainbike dus er is geen onderdeel dat je niet kan kopen", zegt Stöckl. "Uiteraard is het een topmodel met de beste onderdelen, maar je kan alles kopen, niets is speciaal gemaakt."

5. Shapovalov knalt bal vol in gezicht umpire en zorgt met diskwalificatie voor uitschakeling Canada Canada heeft naast een ticket voor de kwartfinale van de Davis Cup gegrepen en dat is grotendeels te wijten aan Denis Shapovalov. De 17-jarige Canadees sloeg de bal na een verloren servicegame keihard weg en raakte daarbij per ongeluk de umpire vol in het gezicht. Die diskwalificeerde Shapovalov, waardoor Canada met 3-2 verloor van Groot-Brittannië. Kyle Edmund (ATP 47) leidde met 6-3, 6-4 en 3-1 toen Shapovalov per ongeluk een bal hard in het gezicht van de umpire sloeg. Meteen daarna volgde de diskwalificatie. "Mijn gedrag was onaanvaardabaar en ik schaam me verschrikkelijk", sprak de Wimbledon-kampioen bij de junioren na afloop. "Ik beloof dat dit de allerlaatste keer was dat ik zoiets heb gedaan."



De onfortuinlijke umpire werd na het incident naar het ziekenhuis gebracht om er de zwelling rond zijn linkeroog te laten onderzoeken. De Internationale Tennisfederatie ITF liet in een reactie weten dat "Shapovalov duidelijk niet de intentie had meneer Gabas te raken". Toch kan de Canadees nog een sanctie krijgen, zoals een geldboete tot maximaal 11.000 euro of een verbod om aan het vervolg van de Davis Cupcompetitie deel te nemen.

Blote buik op je 38ste? Moet kunnen, bewijst nieuwe vriendin Wesley Sonck Wesley Sonck pakt op het Gala van de Gouden Schoen uit met zijn nieuwe vriendin Virginie, met wie hij "een aantal maanden" samen is. De 38-jarige moeder van twee scoort op haar beurt met een blote buik. Onze redactrice is onder de indruk, maar krijgt van Wesley ook zelf een complimentje.