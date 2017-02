'Magic Mike': Michael van Gerwen gooit twee (!) ninedarters in één partij

Bewerkt door:

Michael van Gerwen heeft in Wigan in het vierde kwalificatietoernooi voor de UK Open in één partij twee keer een ninedarter gegooid. De wereldkampioen en nummer één van de wereld werd zo de tweede speler in de geschiedenis die in één wedstrijd twee keer 501 uitgooit met het minimale aantal van negen pijlen. Phil Taylor deed het de 27-jarige Nederlander in mei 2010 voor in de finale van de Premier League.