Franse topvolleyballer mept opponent knock-out, waarna hij bewijst fair play hoog in het vaandel te dragen

10/02/17 - 17u03

Volleybal mag dan wel geen contactsport zijn, toch kan je je soms aardig bezeren tijdens zo'n wedstrijd. Vraag het maar een keertje aan Nikola Jovovic van Monza, een team uit de Italiaanse SuperLega. Hij was zijn partij tegen Modena aan het afwerken, toen hij op brutale wijze werd geconfronteerd met de hamer van ene Earvin Ngapeth. De Franse topspeler sloeg de bal met een smash vol in het gelaat van zijn Servische opponent, waardoor die meteen neerzeeg. Na aanvankelijk er even de humor in te zien door af te slaan zoals in het worstelen, bekommerde Ngapeth zich wel meteen om zijn slachtoffer. Die kon gelukkig nog lachen eens hij terug op de been was en hij speelde de wedstrijd ook gewoon uit.



Beelden van de snoeiharde smash hieronder: