Lara Gut scheurt kruisband linkerknie, seizoen is voorbij

10/02/17 - 13u12 Bron: DPA

Gut was vanochtend nog derde geworden in de afdaling, het eerste onderdeel van de combiné, na de Italiaanse Sofia Goggia en de Sloveense Ilka Stuhec. © reuters.

Het seizoen van de Zwitserse topskiester Lara Gut is voorbij. Ze liep vandaag bij een valpartij een scheur in de kruisbanden van de linkerknie op. Ook de meniscus werd geraakt, zo bevestigde de Zwitserse skifederatie.

© epa.

Gut liep de zware blessure op tijdens een korte training voor de slalom, het tweede onderdeel van de combinatie, op het WK in Sankt Moritz. Kort voor de val was Gut voor eigen publiek nog derde geworden in de afdaling, het eerste onderdeel.



Dinsdag had de 25-jarige Zwitserse brons veroverd tijdens de super-G. Ze was ook medaillekandidate op de combinatie, de afdaling en reuzenslalom.



Gut ziet door de blessure haar kansen op een tweede opeenvolgende eindzege in de algemene wereldbeker in rook opgaan. In de tussenstand is ze nu tweede na de Amerikaanse Mikaela Shiffrin.